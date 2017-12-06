Европейские хоккейные федерации во время КПК обсудят решение МОК по России

Представители федераций хоккея Швеции, России, Финляндии и Чехии проведут встречу в Москве 16 декабря, на которой обсудят решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов к Играм 2018 года в нейтральном статусе, сообщается на официальном сайте федерации хоккея Швеции

Во вторник МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), из-за чего сборная России не сможет выступить на Играх в южнокорейском Пхёнчхане. При этом МОК сохранил за российскими спортсменами, которые не были замешаны в нарушении антидопинговых правил, возможность выступить на Олимпиаде в статусе Olympic Athlete from Russia («Олимпийский спортсмен из России»).