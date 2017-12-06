«Сокол» прервал контракт с Александром Сёминым

Красноярский «Сокол» и Александр Сёмин по обоюдному соглашению сторон расторгли контракт.

33-летний нападающий отправился за пределы России на неопределённый срок за своей семьёй, забирать новорождённого сына.



По возвращении в Красноярск планируется возобновить трудовые отношения с двукратным чемпионом мира, сообщается на официальном сайте ВХЛ.

В сезоне-2017/18 Сёмин провёл 21 матч, в которых набрал 22 (8+14) очка при показателе полезности "+6". Сёмин находился на втором месте в списке бомбардиров клуба.