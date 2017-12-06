Нападающий «Северстали» дисквалифицирован на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Северсталь» — «Йокерит».

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Северстали» Руслана Карлина наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также, согласно п. 1.3.2 Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.