Ландер: «Ак Барс» тоже классная команда

Нападающий «Ак Барса» Антон Ландер прокомментировал поражение от СКА (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Думаю, в начале матча мы отнеслись к сопернику слишком уважительно. Мы тоже классная, хорошая команда, так что собрались и смогли сравнять счёт.

Соперник наложил клюшку, мы вместе потянулись за шайбой, и я упал, не попал по шайбе, но в итоге дотянулся до неё и сумел забить. Конечно, это придаёт уверенности. Когда ты не можешь забить в пустые ворота, то переживаешь стресс.

Не хочу говорить о ситуации с Россией и Олимпиадой. Это проблема многих лет", — сказал Ландер в интервью «Спорт Бизнес Online».