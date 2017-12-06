С. Калинин — о допуске на Олимпиаду: такой шанс может быть один раз в жизни

Нападающий СКА и сборной России Сергей Калинин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ и поделился мнением о ситуации с допуском сборной России на Олимпиаду.

«Я даже не знал, что мы долгое время не могли обыграть „Ак Барс“. Здорово, что выиграли. Хорошая команда, хорошая игра. Такие матчи приятно выигрывать. Второй период? Удаления поменяли ход игры. В принципе мы контролировали ход игры, много времени проводили в чужой зоне, много бросков нанесли. Получилось – забили. Они всегда претендуют на Кубок. То, что „Ак Барс“ — это серьёзная команда, не новость.

Главное, что мы едем на Олимпиаду. Будем стараться выиграть, в душе всё равно мы будем представлять сборную. Ничего страшного. Узнал о решении президента только сейчас, после игры. Об этом не было мыслей. Вчера мы все смотрели заседание, были расстроены решением. Но хорошо, что нам разрешили. Считаю, это правильно. Спортсмены, которые долго готовились, не виноваты. Такой шанс может быть раз в жизни», — сказал хоккеист в интервью «Спорт Бизнес Online.