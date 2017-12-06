С. Зубов: удаление Лапенкова смазало игру ХК «Сочи»

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение во встрече с «Локомотивом» (1:2 ОТ), акцентировав внимание на удалении нападающего Евгения Лапенкова. До удаления форварда ХК «Сочи» вёл в счёте 1:0, однако получив большинство, Локомотиву удалось перевести игру в овертайм.

«Соперника — с победой. Держались до 57-й минуты. Совершенно ненужное удаление Лапенкова, которое смазало нам всю игру. По самоотдаче никаких нареканий. Каждый игрок должен понимать, для чего он находится на льду в ответственные моменты матча. Тем более это один из лидеров. Действительно хорошо сыграли и в обороне, и вратарь», — сказал Зубов на послематчевой пресс-конференции.

Видео эпизода с удалением Лапенкова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.