Уилсон повалил на лёд двух игроков «Чикаго» после удара Овечкину в колено

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 6:2.

Овечкин разозлился на фейк! И отдаёт долги Кузнецову Александр Великий опроверг слова о белом флаге и набрал четыре очка за «Вашингтон».

В концовке третьего периода капитан «столичных» Александр Овечкин был грубо атакован в колено нападающим «Чикаго» Райаном Хартманом, после чего партнёр Овечкина по звену Том Уилсон заступился за своего капитана и завалил на лёд сначала Хартмана, а затем и Томми Уингелса, попытавшегося вмешаться в эпизод.

Арбитры матча оценили эпизод на двухминутное удаление форварда «ястребов».

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

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