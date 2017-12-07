Итоги дня для россиян в НХЛ: четыре очка Овечкина, 8 силовых приёмов Проворова

В ночь с 6 на 7 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно четыре матча, в которых приняли участие шесть россиян.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал четыре (1+3) очка за результативность и вошёл в топ-10 в истории лиги по победным шайбам, другой нападающий «столичных» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой, нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл худший матч в сезоне, заработав показатель полезности "-3", а защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов заработал лучший показатель полезности в команде "+2" и выполнил восемь силовых приёмов.
События дня НХЛ. Овечкин разозлился на фейк! И отдаёт долги Кузнецову
Александр Великий опроверг слова о белом флаге и набрал четыре очка за «Вашингтон».
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|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+3
|2
|6
|+3
|16.55
|0 из 1
|0
|0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|2
|+1
|17.18
|5 из 12
|0
|0
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|0
|1
|-3
|16.33
|8 из 15
|1
|0
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|+2
|21.34
|-
|1
|1
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+1
|0
|0
|+2
|28.08
|-
|8
|1
|Зайцев (н)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|0
|24.40
|-
|1
|1