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Итоги дня для россиян в НХЛ: четыре очка Овечкина, 8 силовых приёмов Проворова

Хоккей

В ночь с 6 на 7 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно четыре матча, в которых приняли участие шесть россиян.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал четыре (1+3) очка за результативность и вошёл в топ-10 в истории лиги по победным шайбам, другой нападающий «столичных» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой, нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл худший матч в сезоне, заработав показатель полезности "-3", а защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов заработал лучший показатель полезности в команде "+2" и выполнил восемь силовых приёмов.

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ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Овечкин (н)«Вашингтон»1+326+316.550 из 100
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+002+117.185 из 1200
Анисимов (н)«Чикаго»0+001-316.338 из 1510
Орлов (з)«Вашингтон»0+100+221.34-11
Проворов (з)«Филадельфия»0+100+228.08-81
Зайцев (н)«Торонто»0+000024.40-11
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