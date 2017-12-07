Итоги дня для россиян в НХЛ: четыре очка Овечкина, 8 силовых приёмов Проворова

В ночь с 6 на 7 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно четыре матча, в которых приняли участие шесть россиян.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал четыре (1+3) очка за результативность и вошёл в топ-10 в истории лиги по победным шайбам, другой нападающий «столичных» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой, нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл худший матч в сезоне, заработав показатель полезности "-3", а защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов заработал лучший показатель полезности в команде "+2" и выполнил восемь силовых приёмов.

События дня НХЛ. Овечкин разозлился на фейк! И отдаёт долги Кузнецову Александр Великий опроверг слова о белом флаге и набрал четыре очка за «Вашингтон».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».