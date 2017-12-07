Бадюков: Кошечкину нужно дать шанс на Кубке Первого канала

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Бадюков предположил, кто будет основным вратарём сборной России на Олимпиаде, а также рассказал, чем на Играх может пригодиться Василий Кошечкин.

«Думаю, что Кошечкину нужно дать шанс, потому что он может пригодиться на роль резервного голкипера. Понятно, что два основных вратаря у сборной России – это Сорокин и Шестёркин. Из-за того что Шестёркин получил травму, Сорокин смотрится поувереннее в регулярном чемпионате. И на Кубке Карьяла он сыграл два матча, поэтому на данный момент это основной голкипер. Кошечкин может пригодиться своим опытом, работой вне льда. Это лучший игрок прошлого плей-офф. К тому же его габариты и рост могут быть полезны в матчах топ-уровня, против тех сборных, которые будут много бросать. Здесь уже вопрос к тренеру вратарей. Но думаю, что Василий обязательно пригодится на Олимпиаде», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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