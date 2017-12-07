3 очка Ткачёва помогли «Адмиралу» 3-й раз в сезоне обыграть «Куньлунь»

Во Владивостоке местный «Адмирал» взял верх над китайским «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 4:2. «Моряки» обыграли клуб из Пекина третий раз в сезоне.



В составе команды хозяев дублем отметился Владимир Ткачёв, ещё по голу забили Виктор Александров и Антон Волченков. У «Куньлуня» заброшенные шайбы на свой счёт записали Лукас Лессио и Тейлор Бек.



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