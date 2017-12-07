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3 очка Ткачёва помогли «Адмиралу» 3-й раз в сезоне обыграть «Куньлунь»

Хоккей

Во Владивостоке местный «Адмирал» взял верх над китайским «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 4:2. «Моряки» обыграли клуб из Пекина третий раз в сезоне.

В составе команды хозяев дублем отметился Владимир Ткачёв, ещё по голу забили Виктор Александров и Антон Волченков. У «Куньлуня» заброшенные шайбы на свой счёт записали Лукас Лессио и Тейлор Бек.

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КХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2017, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
4 : 2
2:0, 1:1, 1:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Александров (Ткачёв, Блум) – 05:35 (5x3), 2:0 – Волченков (Мищенко, Сен-Пьер) – 15:52 (5x5), 3:0 – Ткачёв (Саюстов, Александров) – 20:38 (5x5), 3:1 – Лессио (Ярвинен, Граборенко) – 32:24 (5x5), 3:2 – Бек (Ярвинен) – 45:50 (5x5), 4:2 – Ткачёв (Блум) – 57:09 (5x4)
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