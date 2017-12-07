Дорсетт: закончил карьеру в НХЛ, потому что несправедливо будет стать инвалидом

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Дерек Дорсетт прокомментировал своё решение о завершении карьеры в НХЛ из-за травмы шеи.



«Мысли о сыновьях? Из-за них я с радостью возвращаюсь домой. Я могу их обнять, поиграть с ними. Как ни крути, здоровье важнее всего в жизни. Поэтому я примирился со случившимся. Было бы несправедливо по отношению к самому себе и моим детям стать инвалидом вместо того, чтобы получать удовольствие от следующего этапа моей жизни.



Я играл с полной отдачей, честно, делал всё, чтобы мои команды и мои одноклубники могли победить. Были успехи, были неудачи, есть что вспомнить. И я ценю эти воспоминания. Надеюсь, однажды я смогу поделиться ими со своими детьми у костра“, — цитирует игрока официальный сайт лиги.

Нападающий «Ванкувера» Дорсетт покинет большой спорт из-за проблем с шеей