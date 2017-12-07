«Северсталь» одолела «Слован», дублями отметились Кагарлицкий и Рыбин

Череповецкая «Северсталь» на домашней арене взяла верх над братиславским «Слованом», встреча завершилась со счётом 5:3. Команда Александра Гулявцева прервала свою серию поражений из трёх игр.



У череповецкой команды дублями сумели отметиться Максим Рыбин и Дмитрий Кагарлицкий, ещё один гол на счету Александра Бумагина. Среди подопечных Эдуарда Занковца заброшенные шайбы на свой счёт записали Томаш Грнка, Юрай Микуш, Марек Вьеденски.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Президент спас сезон КХЛ. Что было бы с нашим хоккеем в случае бойкота ОИ Любое другое решение поставило бы КХЛ в трудное положение.