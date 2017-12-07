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«Северсталь» одолела «Слован», дублями отметились Кагарлицкий и Рыбин

Хоккей

Череповецкая «Северсталь» на домашней арене взяла верх над братиславским «Слованом», встреча завершилась со счётом 5:3. Команда Александра Гулявцева прервала свою серию поражений из трёх игр.

У череповецкой команды дублями сумели отметиться Максим Рыбин и Дмитрий Кагарлицкий, ещё один гол на счету Александра Бумагина. Среди подопечных Эдуарда Занковца заброшенные шайбы на свой счёт записали Томаш Грнка, Юрай Микуш, Марек Вьеденски.

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КХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2017, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
5 : 3
1:2, 1:1, 3:0
Слован
Братислава
0:1 – Грнка (Скалицки, Щербатов) – 08:59 (5x5), 1:1 – Рыбин (Мазур, Угаров) – 10:09 (5x5), 1:2 – Микуш (Кашпар) – 18:34 (5x4), 1:3 – Вьеденски (Баркер, Кашпар) – 30:21 (5x4), 2:3 – Кагарлицкий (Васильев, Чернов) – 34:30 (4x5), 3:3 – Кагарлицкий (Васильев, Евсеенков) – 52:04 (5x4), 4:3 – Бумагин (Евсеенков, Кагарлицкий) – 56:28 (5x4), 5:3 – Рыбин (Угаров, Мерескин) – 59:23 (en)
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