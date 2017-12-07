Форвард «Спартака» Максвелл пропустит две недели, Дергачёв отправлен на МРТ

Главный тренер московского «Спартака» Вадим Епанчинцев после поражения от ЦСКА (0:4) рассказал о травмах в атакующей линии клуба.



«Степень повреждений? Тяжело сказать. Максвелл выбыл недели на две минимум, Дергачёв поехал на МРТ», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



29-летний Максвелл в нынешнем сезоне набрал 24 (10+14) очка, у 21-летнего Дергачёва — 10 (6+4) результативных баллов.



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Похмелье после «Ливерпуля». ЦСКА нокаутировал «Спартак» в столичном дерби Команда Вадима Епанчинцева решила не сильно отставать от футбольных одноклубников.