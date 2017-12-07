И. Никитин: Шумаков пока не заслуживает места в основной сборной России

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча со «Спартаком» (4:0).



«Ребята сыграли хороший матч. Организованно в нападении и защите. Были у нас свои моменты, реализовали их. Вратарь подчистил. Доволен победой, готовимся к следующей игре.



Сергей Шумаков должен заслужить своей игрой попадание в национальную сборную России. У него есть шанс сыграть в олимпийской сборной. Считаю, что места в основной он пока не заслуживает», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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