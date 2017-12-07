Епанчинцев: у «Спартака» было желание и старание, но в таких играх этого мало

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (0:4).



«К сожалению, который матч получаем травмы, выбыли два ключевых игрока. Пришлось перекраивать тройки. Плюс Черных с микротравмой играл. Было старание, было желание. Но в таких матчах этого мало. У нас важный следующий матч, ретроматч, есть два дня на подготовку. Этого мало. И повторюсь, мешают серьёзные травмы. Будем готовиться.



Вратари? Вратарской вины нет, там целая цепочка ошибок. Одного винить бесполезно. Сегодня Беспалов давал играть, там не только его ошибки, а ошибки всей пятёрки», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Александр Тарасов.

Похмелье после «Ливерпуля». ЦСКА нокаутировал «Спартак» в столичном дерби Команда Вадима Епанчинцева решила не сильно отставать от футбольных одноклубников.