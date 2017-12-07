Шумаков — о вызове в олимпийскую сборную: это вопрос к тренерам, я стараюсь

Нападающий ЦСКА Сергей Шумаков подвёл итоги выигранного матча со «Спартаком» (4:0).



«Не считаю, что были кошки-мышки с соперником. Старались играть построже, создавать моменты, и во втором периоде дожали. Разные игры бывают, мы забыли тот матч. Главное то, что было сегодня. Нерв игры, конечно, ощущался. Болельщики поддерживали.



Непривычно ли в большом дворце? Да нет, много таких дворцов, где столько болельщиков. Да, все смотрели вчера футбол, слышали про 0:7 с трибун. Болельщики – молодцы, гнали нас вперёд на чужой арене. Нет разницы, с каким счётом выигрывать. Главное – победа. Мы с начала сезона вместе играем с Капризовым, привыкли друг к другу, всё получается. С Максом мы со школы знакомы, поэтому нет проблем. В момент гола просто открывался. Видел, что могут отдать. Знал, что надо открыться и забить в пустой угол.



Нет ли недоумения по поводу вызова в олимпийскую сборную? Это вопрос не ко мне, а к тренерам. Это не от меня зависит. Я играю, стараюсь показать хороший хоккей», — передаёт слова Шумакова корреспондент «Чемпионата» Александр Тарасов.



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