«Монреаль» в овертайме уступил «Калгари», Монахан оформил голевой дубль

«Калгари Флэймз» одержал непростую победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей.

В основное время в составе «Калгари» отличились Шон Монахан (7-я минута) и Гарнет Хэтэуэй (48). За «Монреаль» голы забили Даниэль Карр (9) и Филипп Дано (31). Победу «Флэймз» принёс точный бросок Монахана на 2-й минуте овертайма.

Благодаря этому результату «Калгари» прервал серию из трёх поражений. «Монреаль» проиграл второй матч кряду после серии из пяти побед.