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«Монреаль» в овертайме уступил «Калгари», Монахан оформил голевой дубль

Хоккей

«Калгари Флэймз» одержал непростую победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей.

В основное время в составе «Калгари» отличились Шон Монахан (7-я минута) и Гарнет Хэтэуэй (48). За «Монреаль» голы забили Даниэль Карр (9) и Филипп Дано (31). Победу «Флэймз» принёс точный бросок Монахана на 2-й минуте овертайма.

Благодаря этому результату «Калгари» прервал серию из трёх поражений. «Монреаль» проиграл второй матч кряду после серии из пяти побед.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2017, пятница. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
2 : 3
1:1, 1:0, 0:1, 0:1
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Монахан (Ферланд, Джиордано) – 06:31 (5x5), 1:1 – Карр (Фрёзе, Делорье) – 08:36 (5x5), 2:1 – Дано (Пачьоретти, Питри) – 30:10 (5x5), 2:2 – Хэтэуэй (Беннетт, Кулак) – 47:49 (5x5), 2:3 – Монахан (Годро) – 61:14 (3x3)
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