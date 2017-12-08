НХЛ объявила о продаже контрольного пакета акций «Каролины», клуб не переезжает

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о продаже контрольного пакета акций «Каролина Харрикейнз» Он переходит к живущему в Далласе бизнесмену Тому Дандону, при этом нынешний владелец «Харрикейнз» Питер Карманос сохранит часть акций. Финансовые условия сделки не разглашаются. Ранее сообщалось, что она может составить $ 500 млн в случае полной продажи клуба. Смена главного владельца не будет означать переезда команды в другой город.

«Хочу, чтобы всё было абсолютно понятно и не возникало никаких вопросов: Том Дандон покупает пакет акций „Харрикейнз“, чтобы они остались в Каролине. Команда останется на месте. Слухи о её переезде не соответствуют действительности и являются полнейшим вымыслом. Это ложь. Для тех, кто хорошо знает географию, поясню: мистер Дандон живёт в Далласе, в том же штате, где расположен Хьюстон, но это не имеет никакого отношения к сделке. Он покупает команду, чтобы оставить её в Каролине. Так будет честно по отношению к игрокам и болельщикам. Слухи о переезде не имеют под собой никаких оснований. Процесс продажи ещё не завершён. По нашим предположениям, нужно ещё несколько недель. Точка будет поставлена до праздников или в начале января. Тогда можно будет говорить, что сделка состоялась», – цитирует Беттмэна официальный сайт НХЛ.