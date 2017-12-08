Стэмкос легко убежал от Задорова и переиграл Варламова 1 на 1

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:2.

«Тампа» победила «Колорадо», Наместников и Стэмкос набрали по 3 очка

На второй минуте матча нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос рикошетом от борта получил пас от Владислава Наместникова, за несколько шагов сумел оторваться от защитника «Эвеланш» Никиты Задорова, выкатившись 1 на 1 с голкипером Семёном Варламовым, переложил шайбу на неудобную руку и поразил ворота. Если бы Стэмкос не реализовал свой выход, то арбитр матча назначил буллит за фол Задорова, который ударял Стэмкоса сзади по рукам.

Видео гола Стэмкоса можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».