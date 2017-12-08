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«Тампа» победила «Колорадо», Наместников и Стэмкос набрали по 3 очка

Хоккей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал третью подряд победу в регулярном чемпионате НХЛ, переиграв «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе «Тампы» отличились Стивен Стэмкос (2-я минута), Крис Куниц (14), Владислав Наместников (29), Алекс Киллорн (45) и Брейден Пойнт (57). Стэмкос и Наместников также отдали по 2 голевые передачи, набрав по 3 (1+2) очка каждый. За «Колорадо» голы забили Габриэль Ландеског (2) и Эрик Джонсон (19).

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 20 минут 7 секунд, защитник Михаил Сергачёв отыграл 14 минут 17 секунд, голкипер Андрей Василевский участия в матче не принимал. Вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 27 из 31 броска, защитник Никита Задоров отыграл 10 минут 51 секунду.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2017, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
5 : 2
2:2, 1:0, 2:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Ландеског (Маккиннон) – 01:21 (5x5), 1:1 – Стэмкос (Наместников, Джонсон) – 01:46 (5x5), 2:1 – Куниц (Джирарди, Пакетт) – 13:36 (5x5), 2:2 – Джонсон (Андригетто) – 18:22 (5x5), 3:2 – Наместников (Джонсон, Стэмкос) – 28:09 (5x5), 4:2 – Киллорн (Стэмкос, Наместников) – 44:57 (5x4), 5:2 – Пойнт (Гурд, Джирарди) – 56:41 (en)

Видео гола Стэмкоса с передачи Наместникова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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