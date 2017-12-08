«Филадельфия» с Проворовым обыграла «Ванкувер» с Бурмистровым и Голдобиным

«Филадельфия Флайерз» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Шейн Гостисбер (15-я минута), Михаэль Раффль (21), Клод Жиру (30) и Уэйн Симмондс (59). Якуб Ворачек отдал 3 результативные передачи. За «Ванкувер» гол забил Брок Бисер (40).

Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 10 секунд. Нападающие «Кэнакс» Александр Бурмистров и Николай Голдобин отыграли 12 минут 44 секунды и 9 минут 29 секунд соответственно.

«Филадельфия» выиграла третий матч подряд, а «Ванкувер» прервал свою трёхматчевую победную серию.