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«Филадельфия» с Проворовым обыграла «Ванкувер» с Бурмистровым и Голдобиным

Хоккей

«Филадельфия Флайерз» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Шейн Гостисбер (15-я минута), Михаэль Раффль (21), Клод Жиру (30) и Уэйн Симмондс (59). Якуб Ворачек отдал 3 результативные передачи. За «Ванкувер» гол забил Брок Бисер (40).

Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 10 секунд. Нападающие «Кэнакс» Александр Бурмистров и Николай Голдобин отыграли 12 минут 44 секунды и 9 минут 29 секунд соответственно.

«Филадельфия» выиграла третий матч подряд, а «Ванкувер» прервал свою трёхматчевую победную серию.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2017, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1 : 4
0:1, 1:2, 0:1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 – Гостисбер (Ворачек, Жиру) – 14:08 (5x4), 0:2 – Раффль (Ворачек) – 20:45 (5x5), 0:3 – Жиру (Гостисбер, Ворачек) – 29:52 (5x4), 1:3 – Бисер (дель Зотто, Берчи) – 39:40 (5x5), 1:4 – Симмондс (Фильппула) – 58:58 (en)
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