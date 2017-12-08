Итоги дня для россиян в НХЛ: три очка Наместникова и конец засухи Тарасенко

В ночь с 7 на 8 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно девять матчей, в которых приняли участие 11 россиян.
События дня НХЛ. Наместников идёт на рекорд, а Якупов снова в запасе
Малкин и Тарасенко тоже были на уровне.
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Владислав Наместников набрал 3 (1+2) очка за результативность, другой форвард «Тампы» Никита Кучеров не сумел отметиться в протоколе, заработав показатель полезности "-2", и потерял лидерство в зачёте бомбардиров НХЛ. Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поразил пустые ворота и прервал шестиматчевую серию без заброшенных шайб. Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров не сумел удержать Стивена Стэмкоса, когда тот сравнивал счёт в матче, и провёл на льду только 10 минут 51 секунду.
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|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Наместников (н)
|«Тампа»
|1+2
|0
|2
|+1
|17.58
|0 из 1
|0
|0
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+0
|0
|2
|-2
|20.07
|-
|0
|0
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|2
|1
|-1
|18.15
|8 из 13
|0
|1
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|1+0
|0
|3
|+1
|18.10
|-
|0
|1
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|2
|1
|-1
|20.53
|-
|1
|1
|Бурмистров (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|0
|1
|0
|12.44
|7 из 14
|2
|0
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|0
|0
|0
|09.29
|-
|0
|0
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|2
|2
|+2
|14.17
|-
|1
|0
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|2
|0
|10.51
|-
|3
|0
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|3
|+1
|24.10
|-
|0
|1
|Игрок
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Результат
|Варламов (в)
|«Колорадо»
|27 из 31
|87,1
|2:5