Итоги дня для россиян в НХЛ: три очка Наместникова и конец засухи Тарасенко

В ночь с 7 на 8 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно девять матчей, в которых приняли участие 11 россиян.

События дня НХЛ. Наместников идёт на рекорд, а Якупов снова в запасе Малкин и Тарасенко тоже были на уровне.

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Владислав Наместников набрал 3 (1+2) очка за результативность, другой форвард «Тампы» Никита Кучеров не сумел отметиться в протоколе, заработав показатель полезности "-2", и потерял лидерство в зачёте бомбардиров НХЛ. Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поразил пустые ворота и прервал шестиматчевую серию без заброшенных шайб. Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров не сумел удержать Стивена Стэмкоса, когда тот сравнивал счёт в матче, и провёл на льду только 10 минут 51 секунду.

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Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Наместников (н) «Тампа» 1+2 0 2 +1 17.58 0 из 1 0 0 Кучеров (н) «Тампа» 0+0 0 2 -2 20.07 - 0 0 Малкин (н) «Питтсбург» 0+1 2 1 -1 18.15 8 из 13 0 1 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 1+0 0 3 +1 18.10 - 0 1 Радулов (н) «Даллас» 0+0 2 1 -1 20.53 - 1 1 Бурмистров (н) «Ванкувер» 0+0 0 1 0 12.44 7 из 14 2 0 Голдобин (н) «Ванкувер» 0+0 0 0 0 09.29 - 0 0 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 2 2 +2 14.17 - 1 0 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 0 2 0 10.51 - 3 0 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 0 3 +1 24.10 - 0 1