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Итоги дня для россиян в НХЛ: три очка Наместникова и конец засухи Тарасенко

Хоккей

В ночь с 7 на 8 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно девять матчей, в которых приняли участие 11 россиян.

События дня НХЛ. Наместников идёт на рекорд, а Якупов снова в запасе
Малкин и Тарасенко тоже были на уровне.

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Владислав Наместников набрал 3 (1+2) очка за результативность, другой форвард «Тампы» Никита Кучеров не сумел отметиться в протоколе, заработав показатель полезности "-2", и потерял лидерство в зачёте бомбардиров НХЛ. Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поразил пустые ворота и прервал шестиматчевую серию без заброшенных шайб. Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров не сумел удержать Стивена Стэмкоса, когда тот сравнивал счёт в матче, и провёл на льду только 10 минут 51 секунду.

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ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Наместников (н)«Тампа»1+202+117.580 из 100
Кучеров (н)«Тампа»0+002-220.07-00
Малкин (н)«Питтсбург»0+121-118.158 из 1301
Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+003+118.10-01
Радулов (н)«Даллас»0+021-120.53-11
Бурмистров (н)«Ванкувер»0+001012.447 из 1420
Голдобин (н)«Ванкувер»0+000009.29-00
Сергачёв (з)«Тампа»0+022+214.17-10
Задоров (з)«Колорадо»0+002010.51-30
Проворов (з)«Филадельфия»0+003+124.10-01
ИгрокКлубСейвы% ОБРезультат
Варламов (в)«Колорадо»27 из 3187,12:5
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