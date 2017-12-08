Коларж: без сборной России хоккейный турнир на ОИ был бы неполноценным

Защитник «Амура» и сборной Чехии Ян Коларж рассказал о своём видении ситуации с допуском сборной России до Олимпиады в Корее.

«У „Амура“ очень напряжённый сезон, в каждой игре нужно набирать очки, чтобы вести борьбу за место в плей-офф. Поэтому знал лишь в общих чертах, что у России возникли проблемы. Я не юрист, потому не могу сказать, насколько всё это справедливо. Но, честно говоря, огорчился, когда узнал, что российских спортсменов так наказали. Для чехов ещё один минус во всей этой истории в том, что теперь российская сборная поедет на Олимпиаду ещё более заряженной и мотивированной, по-спортивному очень злой.

А вообще здорово, что Россию допустили к Играм. Во всяком случае без сборной России хоккейный олимпийский турнир точно получился бы неполноценным», — цитирует Коларжа портал Russia-Hockey.