Скудра призвал голосовать за группу поддержки «Торпедо»

«Чемпионат» проводит голосование за самую красивую группу поддержки КХЛ. В 1/2 плей-офф соперничают следующие пары: СКА – «Спартак» и «Торпедо» — «Северсталь».

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра записал обращение к болельщикам с призывом голосовать за клубную за группу поддержки.

Проголосовать за них вы можете по ссылке. Голосование в полуфиналах завершится 9 декабря в 18:00 мск. Финал начнётся 11 декабря в 12:00 и продлится до 12 декабря 12:00 мск.

Посмотреть обращение Скудры можно в официальной группе «Торпедо» в социальной сети «ВКонтакте».