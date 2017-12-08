«Спартак» представил исторический комплект формы для арбитров на ретроматч

На матч 9 декабря в ретроформе на лёд выйдут не только хоккеисты «Спартака» и «Слована», но и арбитры. Специально для них «Спартак» изготовил уникальные комплекты, которые стилизованы под форму судей, работавших на хоккейных матчах в 1980-х годах. Только для ретроматча «Спартака» было принято решение отказаться от привычных за последние годы номеров на спине и нанести по традиции тех лет фамилии арбитров. Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов поделился мнением о необычной форме для своих коллег.



«Спартак» не в первый раз проводит ретроматчи, это хорошая затея, видно, что она пришлась по вкусу болельщикам. Думаю, и арбитры тоже должны стать участниками праздника, так сказать, соответствовать эпохе. Поэтому всячески приветствую то, что они будут работать в стильной ретроформе. Пожелаю коллегам удачи, не каждый день выпадает случай поработать на таком матче», — цитирует Анисимова пресс-служба «Спартака».

В джемпере и с магнитолой. Каким будет самый яркий матч сезона КХЛ 9 декабря в «Парке Легенд» хоккейный «Спартак» вновь заведёт машину времени.

Фото можно посмотреть также в «твиттере» «Спартака».