Дацюк восстановился от травмы и вернулся в состав СКА в матче с ХК «Сочи»

ХК «Сочи» и СКА назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Сочи и начнётся в 19:30 мск. В состав «армейской» команды вернулся Павел Дацюк, который из-за травмы не играл с 23 октября.
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Последний старт перед Олимпиадой. 25 из 27 игроков представляют СКА и ЦСКА.
ХК «Сочи»:
Шикин (Барулин);
Йокипакка – Чмыхов, Падакин – Цветков – Ларичев;
Полашек – Мамкин, Уэллмэн – Коллинз – Старков;
Хомицкий – Педан, Шмелёв – Точицкий – Хлопотов;
Хохлов – Щегольков, Гребенщиков – О’Делл – Морозов.
СКА:
Коскинен (Коробов);
Гавриков – Войнов, Ковальчук – Дацюк – Торесен;
Яковлев – Белов, Гусев – Прохоркин – Плотников;
Рундблад – Херсли, Барабанов – Коскиранта – Карпов;
Рыков – Зуб, Тихонов – Каблуков – Кетов.
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