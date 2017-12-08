Дацюк восстановился от травмы и вернулся в состав СКА в матче с ХК «Сочи»

ХК «Сочи» и СКА назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Сочи и начнётся в 19:30 мск. В состав «армейской» команды вернулся Павел Дацюк, который из-за травмы не играл с 23 октября.

СКА и ЦСКА «съели» сборную. Кого Знарок позвал на Кубок Первого канала Последний старт перед Олимпиадой. 25 из 27 игроков представляют СКА и ЦСКА.

ХК «Сочи»:

Шикин (Барулин);

Йокипакка – Чмыхов, Падакин – Цветков – Ларичев;

Полашек – Мамкин, Уэллмэн – Коллинз – Старков;

Хомицкий – Педан, Шмелёв – Точицкий – Хлопотов;

Хохлов – Щегольков, Гребенщиков – О’Делл – Морозов.



СКА:

Коскинен (Коробов);

Гавриков – Войнов, Ковальчук – Дацюк – Торесен;

Яковлев – Белов, Гусев – Прохоркин – Плотников;

Рундблад – Херсли, Барабанов – Коскиранта – Карпов;

Рыков – Зуб, Тихонов – Каблуков – Кетов.

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