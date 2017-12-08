Алексей Яшин примет участие в матче ветеранов «Оттавы» на открытом воздухе

Российский хоккеист Алексей Яшин примет участие в матче ветеранов «Оттавы Сенаторз», который пройдёт 15 декабря около Парламентского холма в Оттаве.



Матч ветеранов состоится накануне «классики столетия» между «Оттавой» и «Монреаль Канадиенс». В игре также примут участие Даниэль Альфредссон, Крис Филлипс, Патрик Лалим, Мартин Гавлат, Майк Фишер и другие.



Яшин сыграл за «сенаторов» 504 матча с 1992 по 2001 год и был капитаном команды в сезоне-1998/99. Он провёл в НХЛ 850 матчей и набрал 781 (337+444) очка.