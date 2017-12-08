ХК «Сочи» второй раз в сезоне прервал победную серию СКА

ХК «Сочи» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА. Встреча, проходившая в Сочи, завершилась со счётом 2:1.

Первый период прошёл безрезультатно, а во втором команды обменялись заброшенными шайбами. Вадим Хлопотов открыл счёт, а вскоре «армейцы» отыгрались благодаря голу Ильи Ковальчука в большинстве. Победную шайбу на 55-й минуте забросил Иван Ларичев.

Команда Сергея Зубова второй раз в сезоне прерывает победную серию «армейцев». 11 октября она нанесла СКА первое поражение в сезоне, прервав серию побед из 20 игр, сейчас удачная серия питерцев завершилась на 10 матчах.



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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.