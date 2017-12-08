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ХК «Сочи» второй раз в сезоне прервал победную серию СКА

Хоккей

ХК «Сочи» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА. Встреча, проходившая в Сочи, завершилась со счётом 2:1.

Первый период прошёл безрезультатно, а во втором команды обменялись заброшенными шайбами. Вадим Хлопотов открыл счёт, а вскоре «армейцы» отыгрались благодаря голу Ильи Ковальчука в большинстве. Победную шайбу на 55-й минуте забросил Иван Ларичев.

Команда Сергея Зубова второй раз в сезоне прерывает победную серию «армейцев». 11 октября она нанесла СКА первое поражение в сезоне, прервав серию побед из 20 игр, сейчас удачная серия питерцев завершилась на 10 матчах.

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КХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2017, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
2 : 1
0:0, 1:1, 1:0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 – Хлопотов – 27:05 (5x5), 1:1 – Ковальчук (Войнов, Дацюк) – 30:37 (5x4), 2:1 – Ларичев (Хохлов, Падакин) – 54:47 (5x5)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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