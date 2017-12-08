Зарипов заработал «-3» в первом матче после возвращения

«Ак Барс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» со счётом 1:4.

Клякса вместо праздника. Дебют Зарипова, к которому никто не был готов Билялетдинов выпустил неготовую легенду. Кто виноват в «-3» Зарипова против «Локомотива»?

Нападающий казанской команды Данис Зарипов завершил матч с показателем полезности «-3». Он провёл первый матч в сезоне. Летом стало известно о дисквалификации Зарипова на два года за применение запрещённых препаратов. В конце ноября ИИХФ сократила срок дисквалификации до полугода и форвард вернулся в «Ак Барс».



Такой же показатель полезности заработали партнёры Зарипова по звену Роб Клинкхаммер и Владимир Ткачёв, а также защитник Альберт Яруллин.

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