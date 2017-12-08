Квартальнов: у Коледова повреждение есть, но не знаю, насколько серьёзное

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» со счётом 4:1 и рассказал о повреждении Павла Коледова, который получил травму в начале третьего периода.

«Хорошая игра, живая. Нам в зачёт второй период, где мы голы забили и стали больше бросать, нагружать. Это предрешило. В какой-то момент в третьем периоде выстояли, победили.

Не знаю, насколько серьёзное повреждение у Коледова. Повреждение есть, но он парень в принципе здоровый. Не доиграл, посмотрим. Пока с доктором не разговаривал.

Что касается того, специально ли я выпускал звено Алексеева против тройки Ткачёва, то вам показалось, наверное. Выигрышный матч – все сыграли хорошо. Победить в Казани – здорово», – сказал Квартальнов на пресс-конференции.

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Видео, где Коледов получает травму, можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.