Артемий Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня.

Первой звездой признан нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, который впервые в карьере набрал пять очков и повторил клубный рекорд, сделав пять передач в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:3).



Второй звездой стал форвард «Чикаго Блэкхоукс» Густав Форслинг, который впервые в карьере набрал три очка. Он отметился победным голом и двумя передачами в матче с «Баффало Сэйбрз» (3:2 ОТ).



Замыкает тройку нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон, который забил гол, отдал передачу и провёл шесть силовых приёмов в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:2).