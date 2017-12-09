Мартынов: на Матче звёзд хочу попробовать себя в конкурсе на силу броска

Защитник «Авангарда» Егор Мартынов поделился впечатлениями от попадания в состав на Матч звёзд КХЛ и ожиданиями от встречи с «Автомобилистом», которая пройдёт в Екатеринбурге и начнётся в 15:00 мск.

«Удивился, конечно, когда узнал, что поеду на Матч звёзд! Спасибо тем, кто дал мне шанс выступить на нём. Для меня это будет впервые, поэтому очень интересно и интригующе. Поинтересуюсь у своего коллеги Евгения Медведева, что меня ждёт, может быть, он подскажет какие-то вещи.



Я смотрел Матч звёзд в прошлом году. Стало интереснее, предыдущий формат к тому времени уже приелся, я думаю. Мне бы хотелось попробовать себя в конкурсе на силу броска. А выход «три в ноль», эстафета — это, я думаю, больше для нападающих, конечно.



После попадания в состав на Матч звёзд буду сейчас стараться по-новому показать себя на льду! Не знаю, как получится, но главное – работать, стремиться, и всё будет хорошо. «Автомобилист» – очень хорошая команда, они здорово играют дома. Нам нужно играть правильно, так, как говорит тренерский штаб, – тогда, думаю, всё будет хорошо. Конечно, нужно играть строго и дисциплинированно в своей зоне, и тогда не будет у нас проблем», — цитирует Мартынова пресс-служба клуба.