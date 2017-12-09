Стиллман: «Адмирал» мог забить больше, но потом «Амур» перехватил инициативу

Главный тренер «Адмирала» Фредрик Стиллман прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:2).



«Поздравляю «Амур» с тремя очками. Думаю, мы хорошо начали и провели первую половину матча. Создавали много моментов, могли забить больше, но не смогли. Во второй половине игры «Амур» перехватил инициативу, оказывал давление и поэтому выиграл. Мы сделали несколько ошибок, которые стоили нам трёх очков», — сказал Стиллман на пресс-конференции.

Видео пресс-конференции можно посмотреть также на канале «Амура» в Youtube.