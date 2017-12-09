Салак сыграет в воротах «Сибири» в первом матче под руководством Юрзинова-мл.

«Сибирь» назвала состав на матч регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом», который начнётся в 15:00 мск. Ворота новосибирской команды в первой игре под руководством нового главного тренера Владимира Юрзинова-младшего будет защищать Александр Салак.
«Сибирь»:
Салак (Красиков);
Верещагин – Наумов, Бергстрём – Закриссон – Сигарёв;
Ермаков – Демидов, Санников – Шаров – Энлунд;
Игнатович – Морозов, Первушин – Коньков – Левицкий;
Лукин – Алексеев, Иванов – Основин – Ткаченко.
«Металлург»:
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков — Ли, Эллисон — Коварж — Чибисов;
Пивцакин — Береглазов, Сироткин — Осала — Тимкин;
Терещенко — Денисов, Казионов — Филиппи — Кокарев;
Игошев, Платонов — Калетник — Шенфельд, Берестенников.
Юрзинов начнёт поднимать «Сибирь». Прогнозы на игровой день КХЛ
Кто выиграет первое в сезоне дальневосточное дерби и ретроматч «Спартака»?