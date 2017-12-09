Салак сыграет в воротах «Сибири» в первом матче под руководством Юрзинова-мл.

«Сибирь» назвала состав на матч регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом», который начнётся в 15:00 мск. Ворота новосибирской команды в первой игре под руководством нового главного тренера Владимира Юрзинова-младшего будет защищать Александр Салак.



«Сибирь»:



Салак (Красиков);

Верещагин – Наумов, Бергстрём – Закриссон – Сигарёв;

Ермаков – Демидов, Санников – Шаров – Энлунд;

Игнатович – Морозов, Первушин – Коньков – Левицкий;

Лукин – Алексеев, Иванов – Основин – Ткаченко.



«Металлург»:



Кошечкин (Самсонов);

Бирюков — Ли, Эллисон — Коварж — Чибисов;

Пивцакин — Береглазов, Сироткин — Осала — Тимкин;

Терещенко — Денисов, Казионов — Филиппи — Кокарев;

Игошев, Платонов — Калетник — Шенфельд, Берестенников.

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