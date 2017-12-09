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«Трактор» уверенно взял верх над «Барысом», Францоуз оформил «сухарь»

Хоккей

Челябинский «Трактор» на домашнем льду одержал уверенную победу над астанинским «Барысом», игра закончилась со счётом 4:0. Это вторая спаренная встреча, в первой «Трактор» уступил со счётом 3:4 ОТ.

Заброшенными шайбами отметились Александр Черников, Ник Бэйлен, Рикард Йюнге и Линус Виделль. Сухой матч записал на свой счёт голкипер челябинского клуба Павел Францоуз, отразивший 23 броска по своим воротам.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2017, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
4 : 0
0:0, 2:0, 2:0
Барыс
Астана
1:0 – Черников (Никитин, Вишневский) – 24:05 (5x5), 2:0 – Бэйлен (Йюнге, Виделль) – 35:05 (5x4), 3:0 – Щехура – 41:35 (6x5), 4:0 – Виделль (Щехура, Бэйлен) – 56:11 (4x3)
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