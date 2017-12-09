«Трактор» уверенно взял верх над «Барысом», Францоуз оформил «сухарь»

Челябинский «Трактор» на домашнем льду одержал уверенную победу над астанинским «Барысом», игра закончилась со счётом 4:0. Это вторая спаренная встреча, в первой «Трактор» уступил со счётом 3:4 ОТ.
Заброшенными шайбами отметились Александр Черников, Ник Бэйлен, Рикард Йюнге и Линус Виделль. Сухой матч записал на свой счёт голкипер челябинского клуба Павел Францоуз, отразивший 23 броска по своим воротам.
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