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«Авангард» отыграл две шайбы в концовке, но уступил «Автомобилисту»

Хоккей

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» взял верх над омским «Авангардом», матч закончился со счётом 3:2. Победа стала для екатеринбургского клуба пятой в шести последних встречах.

В составе команды Владимира Крикунова заброшенные шайбы на свой счёт записали Александр Кучерявенко и Франсис Паре, сделавший дубль. У «Авангарда» голами отметились Тедди Пёрселл и Илья Михеев.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2017, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
3 : 2
0:0, 2:0, 1:2
Авангард
Омская область
1:0 – Кучерявенко (Крикунов, Василевский) – 35:33 (5x5), 2:0 – Паре (Кинг, Паренто) – 39:31 (5x5), 3:0 – Паре (Паренто, Егоршев) – 57:40 (5x5), 3:1 – Пёрселл (Стась, Медведев) – 58:57 (5x5), 3:2 – Михеев (Медведев) – 59:36 (6x5)
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