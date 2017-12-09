«Авангард» отыграл две шайбы в концовке, но уступил «Автомобилисту»

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» взял верх над омским «Авангардом», матч закончился со счётом 3:2. Победа стала для екатеринбургского клуба пятой в шести последних встречах.



В составе команды Владимира Крикунова заброшенные шайбы на свой счёт записали Александр Кучерявенко и Франсис Паре, сделавший дубль. У «Авангарда» голами отметились Тедди Пёрселл и Илья Михеев.



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