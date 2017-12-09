Крикунов — о двух голах в концовке: попросил доиграть три минуты. Доиграли

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с омским «Авангардом», в котором его команда переиграла соперника со счётом 3:2.



«Как всегда, первый период мы играем в полусонном состоянии. На второй выходим, играем нормально. Третий период, в принципе, так бы и дотянули, хотя по броскам проиграли больше, чем первый период. Собранными все были, готовыми играть сегодня. Третий гол забили, успокоились, думали, игра закончилась. Получили два гола и последнюю минуту собрались, доиграли, довели до нужного результата. Очень хорошо Коварж отработал. Результатом доволен, но над игрой надо еще работать.



Просил ли помочь Коваржу с «сухарем»? Я им сказал — доиграть, осталось три минуты. Доиграли. Сегодняшний матч – украшение Восточной конференции? Возможно, противостояние этих команд — да», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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