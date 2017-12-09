Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Северсталь» отыгралась с 0:2 и победила «Витязь» в овертайме

Хоккей

Череповецкая «Северсталь» на домашнем льду одержала победу над подмосковным «Витязем», встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

К 35-й минуте «Витязь» лидировал в две шайбы, голы на свой счёт сумели записать Матиас Мюттюнен и Дмитрий Сёмин. «Северсталь» отыгралась благодаря заброшенным шайбам Даниила Вовченко и Юрия Трубачёва, а в овертайме победный гол забил Павел Чернов.

Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2017, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
3 : 2
0:1, 1:1, 1:0, 1:0
Витязь
Московская область
0:1 – Мюттюнен – 12:36 (5x5), 0:2 – Сёмин (Мозик, Мюттюнен) – 34:51 (5x4), 1:2 – Вовченко – 37:34 (5x4), 2:2 – Трубачёв (Мазур) – 54:29 (5x4), 3:2 – Чернов (Евсеенков) – 60:26 (3x3)

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент