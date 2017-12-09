«Северсталь» отыгралась с 0:2 и победила «Витязь» в овертайме

Череповецкая «Северсталь» на домашнем льду одержала победу над подмосковным «Витязем», встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.



К 35-й минуте «Витязь» лидировал в две шайбы, голы на свой счёт сумели записать Матиас Мюттюнен и Дмитрий Сёмин. «Северсталь» отыгралась благодаря заброшенным шайбам Даниила Вовченко и Юрия Трубачёва, а в овертайме победный гол забил Павел Чернов.

Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте КХЛ.

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