Занковец — о 2:8 со «Спартаком»: большие претензии к нападающим «Слована»

Главный тренер «Слована» Эдуард Занковец прокомментировал поражение от «Спартака» со счётом 2:8 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«К сожалению, сценарий игры пошел по-другому направлению. По ходу игры у нас выбыло два ключевых центральных нападающих, пришлось звенья перекраивать. Плюс пришлось играть в три звена. Когда играешь много в меньшинстве, шансов против быстрого и мобильного соперника практически нет. Есть претензии к нападающим, они недостаточно агрессивно и активно играли, не заставляли соперника удаляться. К ним большие претензии. Плохо, что ключевой игрок получает удаление до конца матча. Штястны — хороший игрок, к нему вообще никогда не было претензий по самоотдаче. Удаление — всплеск эмоций в ненужном направлении.



Самое яркое воспоминание из 80-х? Матчи советских команд против НХЛ в новогоднюю ночь», — передаёт слова Занковца корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Вечер в стиле ретро. «Спартак» и «Слован» сыграли самый антуражный матч КХЛ Красно-белые порадовали болельщиков, учинив разгром сопернику во встрече в стиле 80-х.