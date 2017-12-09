Беспалов: матч получился нервным, ближе к плей-офф растёт накал страстей

Вратарь «Спартака» Никита Беспалов прокомментировал победу над «Слованом» (8:2).



«Матч получился нервным. Чем ближе к плей-офф, тем больше накал страстей. Все бьются. Когда бросков не слишком много, пытаешься перемещаться в зоне, что-то делать, поддерживать игровые кондиции. Ведь, если наступит опасный момент, будет тяжело на него среагировать. Такие матчи не очень приятны для вратарей. С ЦСКА было много работы, а сейчас наоборот. Спасибо ребятам, помогли.



В прошлом году я не играл в ретроматче, был вторым вратарём. В этом году мне дали шанс сыграть, благодарен за это. Ощущалась поддержка трибун, обстановка. Хотелось выиграть, тем более при нашем положении. Надо закрепляться в первой восьмёрке. Думаю, сегодня мы порадовали болельщиков», — передаёт слова Беспалова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Вечер в стиле ретро. «Спартак» и «Слован» сыграли самый антуражный матч КХЛ Красно-белые порадовали болельщиков, учинив разгром сопернику во встрече в стиле 80-х.