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Назаров: у «Нефтехимика» многое не получалось, такие игры будут случаться

Хоккей

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (2:1).

«Коллегу хочу поздравить с победой. Благодарен ребятам — старались. Многое не получалось. Такие игры будут случаться. Противник тоже старается. Где-то, наверное, сказалось, что выходные не за горами. Все равно это не отговорка. Повторюсь, ребята старались, бились. Могли даже сравнять счет», — приводит слова Назарова официальный сайт команды из Нижнекамска.

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«Нефтехимик» дома уступил московскому «Динамо»
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