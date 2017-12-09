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«Сент-Луис» в гостях разгромил «Детройт», у Тарасенко — два очка

Хоккей

Клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз» на домашней арене крупно проиграл «Сент-Луис Блюз», встреча завершилась со счётом 1:6. «Красные крылья» проиграли восемь из десяти последних матчей.

Единственный гол в составе хозяев записал на свой счёт Франс Нильсен. У «Сент-Луиса» заброшенными шайбами сумели отметиться Джейден Шварц, Владимир Соботка, Скотт Апшолл, Джей Боумистер, Дмитрий Яшкин и Брейден Шенн. Две результативные передачи на счету российского нападающего Владимира Тарасенко.

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Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сент-Луиса».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2017, суббота. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
1 : 6
0:1, 0:3, 1:2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Шварц (Шенн, Стин) – 11:50 (5x5), 0:2 – Соботка (Тарасенко, Штястны) – 24:07 (5x5), 0:3 – Апшолл – 26:17 (6x3), 0:4 – Боумистер (Пьетранджело, Блейз) – 36:26 (5x5), 1:4 – Нильсен (Гленденинг, Эрикссон) – 47:18 (5x5), 1:5 – Яшкин (Пьетранджело, Эдмундсон) – 49:00 (5x5), 1:6 – Шенн (Тарасенко, Боумистер) – 59:17 (5x5)
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