«Сент-Луис» в гостях разгромил «Детройт», у Тарасенко — два очка

Клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз» на домашней арене крупно проиграл «Сент-Луис Блюз», встреча завершилась со счётом 1:6. «Красные крылья» проиграли восемь из десяти последних матчей.



Единственный гол в составе хозяев записал на свой счёт Франс Нильсен. У «Сент-Луиса» заброшенными шайбами сумели отметиться Джейден Шварц, Владимир Соботка, Скотт Апшолл, Джей Боумистер, Дмитрий Яшкин и Брейден Шенн. Две результативные передачи на счету российского нападающего Владимира Тарасенко.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сент-Луиса».