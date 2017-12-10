«Рейнджерс» нанёс поражение «Нью-Джерси», «Колорадо» и «Эдмонтон» добились побед

Субботним вечером за океаном проходят матчи регулярного чемпионата НХЛ. В Нью-Йорке местный «Рейнджерс» справился с «Нью-Джерси Дэвилз», результат игры — 5:2. Матс Цуккарелло оформил дубль в составе хозяев, Рик Нэш стал автором двух результативных передач.



В параллельной встрече «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение соперникам из «Флорида Пантерз» в гостях. Матч завершился со счётом 7:3, российский голкипер «Эвеланш» Семён Варламов отразил 39 из 42 бросков.



Разгромной победы добился и «Эдмонтон Ойлерз», в гостях не оставив шансов «Монреаль Канидиенс» (6:2). Джуджхар Хайра стал автором дубля, Райан Строум и Коннор Макдэвид отдали по две результативные передачи.