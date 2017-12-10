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«Рейнджерс» нанёс поражение «Нью-Джерси», «Колорадо» и «Эдмонтон» добились побед

Хоккей

Субботним вечером за океаном проходят матчи регулярного чемпионата НХЛ. В Нью-Йорке местный «Рейнджерс» справился с «Нью-Джерси Дэвилз», результат игры — 5:2. Матс Цуккарелло оформил дубль в составе хозяев, Рик Нэш стал автором двух результативных передач.

В параллельной встрече «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение соперникам из «Флорида Пантерз» в гостях. Матч завершился со счётом 7:3, российский голкипер «Эвеланш» Семён Варламов отразил 39 из 42 бросков.

Разгромной победы добился и «Эдмонтон Ойлерз», в гостях не оставив шансов «Монреаль Канидиенс» (6:2). Джуджхар Хайра стал автором дубля, Райан Строум и Коннор Макдэвид отдали по две результативные передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
5 : 2
1:0, 2:1, 2:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Веси (Кэри, Нивс) – 06:14 (5x5), 2:0 – Фаст (Нэш) – 29:42 (5x5), 2:1 – Сиверсон (Коулман, Ноэсен) – 33:45 (5x5), 3:1 – Цуккарелло – 36:03 (5x5), 4:1 – Цуккарелло (Миллер, Макдона) – 46:21 (5x5), 4:2 – Вуд (Заха, Батчер) – 46:34 (5x5), 5:2 – Хейз (Нэш, Фаст) – 51:59 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3 : 7
1:1, 1:2, 1:4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Рантанен (Барберио, Ландеског) – 10:56 (5x5), 1:1 – Экблад (Юбердо, Яндл) – 19:57 (5x5), 2:1 – Мальгин (Макгинн, Маккошен) – 24:51 (5x5), 2:2 – Маккиннон (Комфер, Немет) – 31:26 (5x5), 2:3 – Керфут (Бэрри, Рантанен) – 32:07 (5x5), 2:4 – Джонсон (Ньето) – 51:59 (5x5), 2:5 – Уилсон (Комфер, Андригетто) – 53:42 (5x5), 3:5 – Юбердо (Яндл, Трочек) – 54:15 (6x5), 3:6 – Ньето (Комо, Сёдерберг) – 55:59 (en), 3:7 – Сёдерберг (Комо, Ньето) – 57:40 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
2 : 6
0:2, 1:2, 1:2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Каммальери (Ньюджент-Хопкинс, Марун) – 07:46 (5x5), 0:2 – Хайра (Строум) – 11:37 (5x5), 0:3 – Хайра (Строум, Рассел) – 21:11 (5x5), 0:4 – Лучич (Драйзайтль, Макдэвид) – 22:24 (5x4), 1:4 – Гальченюк (Питри, Пачьоретти) – 33:44 (5x4), 1:5 – Клефбом (Летестю, Лучич) – 42:39 (5x4), 1:6 – Овитю (Макдэвид, Пульюярви) – 43:09 (5x5), 2:6 – Дано (Фрёзе, Карр) – 55:58 (6x5)
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