Купер о голе Сергачёва: надо иметь уверенность делать то, что другие не рискнут

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу в матче с «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ) и игру 19-летнего защитника Михаила Сергачёва, который забил свой седьмой гол в сезоне.



«Очень важно, что у нас есть две бригады большинства, и можно быть более чем уверенным, что они что-то придумают. Когда ты представляешь угрозу в спецбригадах, это может добавить сопернику головной боли.



Сергачёв – большой, сильный парень, и он умеет кататься. Он использует эти качества как свои преимущества. Но в конечном счёте надо иметь уверенность, чтобы делать то, что другие не рискнут, и у него есть талант», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Видео гола Сергачёва можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».