Бобровский стал лучшим игроком матча с «Аризоной»

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» со счётом 1:0.



Лучшим игроком встречи признан вратарь «мундиров» Сергей Бобровский, который отразил 35 бросков и оформил четвёртый «сухарь» в сезоне.



Второй звездой признан автор единственного гола Джош Андерсон, а замыкает тройку голкипер «Аризоны» Антти Раанта, который отразил 33 из 34 бросков.

«Коламбус» вышел на чистое первое место в дивизионе «Метрополитан», набрав 39 очков в 30 матчах.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».