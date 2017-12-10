«Сан-Хосе» всухую разгромил «Оттаву», Кутюр набрал три очка

Хоккеисты «Сан-Хосе Шаркс» не оставили шансов гостям из «Оттавы Санаторз», разгромив соперников со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ.



Логан Кутюр вывел хозяев вперёд на экваторе первого периода, забросив свою 15-ю шайбу в сезоне. Во втором периоде точными бросками отметились Марк-Эдуар Власич и Мелькер Карлссон. В третьем периоде счёт до разгромного довели Джо Павелски и Томаш Гертл.



Помимо гола Кутюр стал автором двух результативных передач, столько же у Кевина Лабанка и Брента Бёрнса.



«Оттава» потерпела четвёртое поражение кряду, для «Шаркс» эта победа стала второй подряд.