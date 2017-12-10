Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Сан-Хосе» всухую разгромил «Оттаву», Кутюр набрал три очка

Хоккей

Хоккеисты «Сан-Хосе Шаркс» не оставили шансов гостям из «Оттавы Санаторз», разгромив соперников со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Логан Кутюр вывел хозяев вперёд на экваторе первого периода, забросив свою 15-ю шайбу в сезоне. Во втором периоде точными бросками отметились Марк-Эдуар Власич и Мелькер Карлссон. В третьем периоде счёт до разгромного довели Джо Павелски и Томаш Гертл.

Помимо гола Кутюр стал автором двух результативных передач, столько же у Кевина Лабанка и Брента Бёрнса.

«Оттава» потерпела четвёртое поражение кряду, для «Шаркс» эта победа стала второй подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2017, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
5 : 0
1:0, 2:0, 2:0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Кутюр (Лабанк, Браун) – 12:55 (5x5), 2:0 – Власич (Хед, Лабанк) – 25:31 (5x5), 3:0 – Карлссон (Павелски, Торнтон) – 34:41 (5x5), 4:0 – Павелски (Бёрнс, Кутюр) – 43:24 (5x4), 5:0 – Гертл (Бёрнс, Кутюр) – 57:38 (5x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент