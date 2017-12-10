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«Лос-Анджелес» обыграл «Каролину» и довёл лучшую серию побед в лиге до восьми

Хоккей

Хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» нанесли поражение гостям из «Каролины Харрикейнз», обыграв соперников со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Лос-Анджелес» по ходу большей части времени матча вёл в счёте с перевесом в две шайбы после голов Тоффоли и Копитара. За шесть минут до конца третьего периода Раск сократил отрыв, а на 59-й минуте Линдхольм перевёл матч в овертайм, где победу «Королям» принёс Пирсон после результативной передачи голкипера команды Куика.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2017, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
3 : 2
0:0, 2:0, 0:2, 1:0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Тоффоли (Копитар, Пирсон) – 26:27 (5x5), 2:0 – Копитар (Тоффоли, Фолин) – 29:16 (5x5), 2:1 – Раск (Терявяйнен) – 53:03 (5x4), 2:2 – Линдхольм – 57:38 (6x5), 3:2 – Пирсон (Маззин, Куик) – 64:40 (3x3)

«Кингз» одержали восьмую победу подряд и возглавили западную конференцию, опередив хоккеистов «Сент-Луис Блюз», последнее поражение «Лос-Анджелеса» датировано 25 ноября. Это лучшая серия одного клуба в текущем сезоне НХЛ.

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