«Лос-Анджелес» обыграл «Каролину» и довёл лучшую серию побед в лиге до восьми

Хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» нанесли поражение гостям из «Каролины Харрикейнз», обыграв соперников со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Лос-Анджелес» по ходу большей части времени матча вёл в счёте с перевесом в две шайбы после голов Тоффоли и Копитара. За шесть минут до конца третьего периода Раск сократил отрыв, а на 59-й минуте Линдхольм перевёл матч в овертайм, где победу «Королям» принёс Пирсон после результативной передачи голкипера команды Куика.

«Кингз» одержали восьмую победу подряд и возглавили западную конференцию, опередив хоккеистов «Сент-Луис Блюз», последнее поражение «Лос-Анджелеса» датировано 25 ноября. Это лучшая серия одного клуба в текущем сезоне НХЛ.