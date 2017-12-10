«Салават Юлаев» — «Локомотив»: Скривенс заменён после первого периода

Голкипер «Салавата Юлаева» Бен Скривенс был заменён после первого периода матча регулярного сезона КХЛ с «Локомотивом» на Андрея Кареева. Скривенс пропустил две шайбы после 13 бросков по своим воротам.

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В нынешнем сезоне КХЛ Скривенс сыграл в 32 матчах «Салавата Юлаева», одержал 19 побед при проценте отражённых бросков 92,0.

Кареев не одержал ни одной победы в девяти матчах клуба и не выходил на лёд с 17 ноября, когда команда проиграла «Локомотиву» (2:3 ОТ), ведя по ходу встречи 2:0.