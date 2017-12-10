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«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и победил «Локомотив»

Хоккей

«Салават Юлаев» нанёс поражение «Локомотиву» со счётом 3:2 в матче регулярного сезона КХЛ.

«Салават Юлаев» — «Локомотив»: Елесин забросил самый быстрый гол в истории КХЛ

На пятой секунде матча защитник «Локомотива» Елесин открыл счёт в матче, забросив самую быструю шайбу в истории лиги. На 15-й минуте встречи капитан уфимского клуба Илья Зубов заработал удаление до конца матча за удар клюшкой Коршкова, и Брэндон Козун в большинстве сделал счёт 2:0 в пользу «Локомотива. После перерыва ворота „Салавата“ начал защищать Андрей Кареев, а уфимскому клубу удалось перевернуть ход матча. Во втором периоде по голу в свой актив записали Юньков, Хартикайнен. В середине третьего периода победу „Салавату“ принёс Кемппайнен, добивший шайбу в ворота после броска Арзамасцева.

Кареев одержал первую победу в сезоне в своём 10-м матче.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2017, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3 : 2
0:2, 2:0, 1:0
Локомотив
Ярославль
0:1 – Елесин (Локтионов) – 00:05 (5x5), 0:2 – Козун (Кронвалль) – 19:55 (5x4), 1:2 – Юньков (Лисин) – 23:36 (5x5), 2:2 – Хартикайнен (Умарк) – 27:41 (5x4), 3:2 – Кемппайнен (Хартикайнен, Арзамасцев) – 46:06 (5x5)

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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