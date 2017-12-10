«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и победил «Локомотив»

«Салават Юлаев» нанёс поражение «Локомотиву» со счётом 3:2 в матче регулярного сезона КХЛ.

«Салават Юлаев» — «Локомотив»: Елесин забросил самый быстрый гол в истории КХЛ

На пятой секунде матча защитник «Локомотива» Елесин открыл счёт в матче, забросив самую быструю шайбу в истории лиги. На 15-й минуте встречи капитан уфимского клуба Илья Зубов заработал удаление до конца матча за удар клюшкой Коршкова, и Брэндон Козун в большинстве сделал счёт 2:0 в пользу «Локомотива. После перерыва ворота „Салавата“ начал защищать Андрей Кареев, а уфимскому клубу удалось перевернуть ход матча. Во втором периоде по голу в свой актив записали Юньков, Хартикайнен. В середине третьего периода победу „Салавату“ принёс Кемппайнен, добивший шайбу в ворота после броска Арзамасцева.

Кареев одержал первую победу в сезоне в своём 10-м матче.

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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