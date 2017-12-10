Вестерлунд — о драке Макарова: этот момент добавил «Салавату» эмоций

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» (3:2).

«Салават Юлаев выиграли у хорошей команды. «Локомотив» играл очень хорошо, у нас не получилось начало матча, но во втором периоде мы смогли внести изменения. Спасибо ребятам, они бились, боролись. Здорово, что Кареев наконец-то выиграл матч. Когда ты проигрываешь 0:2, ты должен что-то поменять, поэтому мы поменяли Скривенса. Естественно, драка Макарова добавила эмоций. После сегодняшней победы команда выросла, стала сильней. Но нам много что нужно улучшать.

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Пропущенный гол на пятой секунде матча? Каждое вбрасывание – важно и это был хороший пример, потому что показывает, что надо быть готовым к игре с первых секунд", – передаёт слова Вестерлунда корреспондент «БИЗНЕС Online».

Видео драки Макарова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.